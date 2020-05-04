كورونا يجبر فيراري على تخفيض توقعاتها لمبيعات 2020

خفضت شركة فيراري الإيطالية للسيارات الرياضية من توقعاتها للعام الجاري بصورة ملحوظة بسبب أزمة كورونا الراهنة.



وأعلنت الشركة، الإثنين، أنها تتوقع أن تتسبب الفترة الطويلة التي تم إغلاق مصانعها فيها، في تراجع قيمة مبيعاتها إلى ما يتراوح بين 3.4 إلى 3.6 مليار يورو، مقابل 3.8 مليار يورو في 2019.

وكانت التوقعات السابقة لفيراري تشير إلى ارتفاع قيمة مبيعاتها في العام الجاري إلى أكثر من 4.1 مليار يورو.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تصل أرباح التشغيل (قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك) وبعد تعديلها وفقا لعوامل خاصة، إلى ما يتراوح بين 1.05 إلى 1.20 مليار يورو، مقابل 1.43 مليار يورو كانت تتوقعها قبل اندلاع الأزمة.

يشار إلى أن سعر سهم فيراري الذي ظل مستقرا نسبيا خلال الأزمة، تراجع بشكل ملحوظ بعد إعلان الشركة تخفيض توقعاتها.

وتعد فيراري العلامة الأشهر في تاريخ سباق فورمولا وان، وهو ما يضيف قيمة إلى مكانة الشركة في مجال السيارات الفاخرة.

ومنذ جلسة 23 مارس/آذار الماضي حتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل/نيسان، أضاف سهم فيراري الذي يتداول ببورصتي نيويورك وميلانو 21% إلى رصيده، ليقلص خسائره إلى 7% منذ بداية أزمة كورونا، حيث تم تداوله فوق مستوى 157 دولارا، فيما يعكس نجاح الشركة في إدارة أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى الآن.

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وتأتي خسائر شركات السيارات عالميا في وقت تعاني فيه من إغلاق المصانع وانخفاض مستوى الطلب على خلفية أزمة فيروس كورونا الحالية.

ومطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، أشارت شركة Banca IMI للأبحاث إلى أن فيراري ستواجه بعض المشكلات في الإمداد خلال أبريل/نيسان الماضي، وجزء كبير من مايو/أيار الجاري، وقد تتمثل مبدئيًا في عمليات الشحن، نتيجة اتجاه أوروبا والولايات المتحدة إلى الإغلاق منذ بداية الشهر الماضي.

وبحسب ريان برينكمان، محلل شركة الخدمات المالية JPMorgan، فإن انخفاض تأثير سهم فيراري بتداعيات فيروس كورونا يرجع في الأغلب إلى مكانتها كشركة سيارات فاخرة بكثافةٍ رأسماليةٍ كبيرة.

وأوضح بينكمان أن مستوى الطلب على سيارات فيراري تخطى المعروض، بل إن العملاء يضطرون في الأغلب إلى الانتظار لمدة عام وربما أكثر ليحصلوا على سياراتهم.

وأضاف: الشركة تبيع معظم سياراتها الرياضية قبل إنتاجها، وبصرف النظر عن الإغلاق الحالي الناجم عن أزمة كورونا لم تتأثر عملية تقديم الطلبات المتوقع تسليمها في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل.

وحققت فيراري نتائج جيدة جدًا قبل أزمة كورونا بفضل النمو المستمر في الأرباح والإيرادات بسبب ارتفاع مستوى مبيعات السيارات الرياضية التي تتراوح أسعارها بين 200 إلى 300 ألف دولار، وزيادة قاعدة عملائها الأثرياء.

تصل ثروة بيرو فيراري مالك شركة السيارات الفخمة إلى 3.4 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، وقد أسس والده إنزو الشركة عام 1939.