مراسلنا: فلسطين تمدد حالة الطوارىء 30 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا المزيد

داوود عبدالرؤوف - القدسالثلاثاء 2020/5/5 01:17 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمديد، حالة الطواريء في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.
والتمديد هو الثالث، منذ قرر الرئيس محمود عباس للمرة الأولى في مارس/ آذار الماضي، فرض حالة الطواريء لمواجهة الفيروس، ثم مددها مرة أخرى في أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يقرر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء تمديدها للمرة الثالثة.
وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية:" أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الثلاثاء، مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ من 5 مايو/أيار الجاري، ولمدة ثلاثين يوما، وذلك لمواجهة استمرار تفشي الفيروس .
وأعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، الإثنين، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 532 إصابة، وارتفاع عدد المتعافين 143 حالة، فيما بلغت الوفيات 4 حالات، مشيرا إلى أن الإصابات تتركز في القدس.
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