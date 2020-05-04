شاهد كريستيانو رونالدو يهدي والدته سيارة مرسيدس فاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – من المعتاد أن يتم الاحتفال بعيد الأم في البرتغال في الثاني من مايو في كل عام، وبهذه المناسبة قدم نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو هدية فاخرة لوالدته تعبيرا عن حبه الشديد لها.



ونشرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” صورة والدة رونالدو، دولوريس أفيرو، نشرتها على حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” بجوار الهدية القيمة، وهي سيارة رباعية الدفع من طراز “مرسيدس” مزينة بشريط تغليف للهدايا، وباقة ورد في يدها.

وعلقت دولوريس أفيرو على الصورة قائلة: “شكرا للهدية الرائعة من ابني، أتمنى أن يحظى الجميع بيوم جيد”.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن والدة رونالدو عادت إلى منزلها بعد أسبوعين تقريبا من إنقاذ الأطباء لها فى إحدى مستشفيات ماديرا مسقط رأس نجم يوفنتوس بعد تعرضها لجلطة دماغية.



الجدير بالذكر أن رونالدو لم يعد إلى إيطاليا حتى الآن، حيث يتواجد رفقة أسرته حاليا بجزيرة ماديرا بالبرتغال، فيما يخشى العودة بسبب تفشي فيروس كورونا حتى الآن في إيطاليا.