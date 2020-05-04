شركات السيارات تطالب الحكومة الألمانية بدعم العملاء مالياً لشراء السيارات!

الخليج ٣٦٥ نت – أدي استمرار فرض حظر التجول في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا إلى انهيار مبيعات السيارات في معظم البلدان، وتكبدت شركات السيارات العالمية خسائر بالمليارات.

ولمواجهة هذا الكساد الهائل في سوق السيارات في ألمانيا، طالب اتحاد شركات صناعة السيارات الألمانية (في دي ايه) من الحكومة الألمانية بسرعة إقرار حافز مالي جديد للعملاء لشراء السيارات.

وفي لقاء صحفي مع “هيلدجارد مولر” رئيسة الاتحاد، أجرته صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية، صرحت قائلة: “يجب أن يتقرر الأمر بسرعة على الصعيد السياسي حتى يكون هناك وضوح في السوق”.

وأكدت رئيسة الاتحاد على وجود “تحفظ مزدوج في الوقت الراهن”، قائلة إن أزمة كورونا ليست وحدها التي تقلق المشترين المحتملين، مشيرة إلى أن المستهلكين سيظلون مترقبين بطبيعة الحال طالما كان هناك جدل حول ما إذا كانت الدولة ستساعد بتقديم حافز للشراء.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الألمانية اجتماعا مع ممثلي قطاع السيارات لبحث الأزمة الحالية في قطاع السيارات، وتأمل الشركات في أن تساعدها الحكومة عن طريق تقديم حافز مالي للشراء لإنعاش الطلب على السيارات.

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وعلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت سابق على مطالبة الشركات، بأنه من غير المتوقع أن يسفر الاجتماع عن قرار بتقديم حافز خاص لقطاع السيارات.

واقترحت فئة أخرى أنه يمكن ربط المساعدات المالية لشراء السيارات بشروط محددة، مثل أن تكون صديقة للبيئة، وأكدت مولر أن قطاع السيارات يتلقى ” دعما واسع النطاق” ليس للسيارات الكهربائية والسيارات الهجين فقط، بل كذلك للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق ” لكن بإمكاننا تصور نموذج متدرج تحصل من خلاله محركات معينة على حوافز إضافية”.

وأشارت مولر إنه من المتوقع أن يسجل القطاع تراجعا في العام الحالي بنسبة 20% حتى مع السيناريو المتفائل الذي يتوقع عودة حركة الإنتاج في مايو الجاري.