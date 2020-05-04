التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة تطلق عروض شهر رمضان

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة (UMAP) الوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي التجارية في المملكة، عن إطلاق حملة تحت شعار “معاً في جميع الأوقات” التي تتضمن عروض شهر رمضان المبارك التي تشمل جميع موديلات إنفينيتي 2020 في المملكة.

ابتداءاً من سيارة انفينيتي QX80 الشهيرة بالتصميم الرائع والرفاهية اللامحدودة وبالخطوط المميزة والتفاصيل الفاخرة ذات اللمسات الحرفية العالية، لتتحدى حدود الراحة وتحيط بركابها بعالم من الفخامة. بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من التقنيات التي تعزز وعي السائق وتحذره من مخاطر الاصطدام قبل أن يراها، وقوة الأداء والتحكم الذي لا يضاهى والتسارع الحاسم لمحرك هائل القوة يتعامل مع الانعطافات بسلاسة بفضل التعليق التكيفي الهيدروليكي.

بادر بامتلاكها الآن بتوفير حتى 10.000 ريال على سعر البطاقة.

بالإضافة إلى إنفينيتي Q50 سيارة السيدان الجذابة التي تحظى بشعبية كبيرة في المملكة، بسبب مزاياها الفخمة والجريئة، مع القوة الحصانية المذهلة التي تمنحك القيادة التي تتمناها في كل الأوقات والتقنيات الأولى من نوعها في العالم التي توفر لك الشعور بالتحكم والثقة عند كل منعطف.

متوفرة الآن وحتى نهاية الشهر الكريم إبتداء من 129.900 ريال لموديلات 2020.

مروراً بسيارة الكوبيه إنفينيتي Q60 العائدة من جديد بانحناءات جريئة واطلالة قوية، مع أداء مثير واستجابة متفردة لأول نظام من نوعه في العالم للتوجيه الرقمي التكيّفي. أعد تعريف مفهوم القيادة لديك ووفر حتى 5000 ريال بامتلاكها من الآن وحتى نهاية رمضان.

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وأخيراً، إنفينيتي QX50 السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين المظهر الواثق للسيارة الرياضية وملامح لغة التصميم الخاصة من إنفينيتي تأكيداً على فخامتها وجودتها العالية، وتقنيات سبّاقة واستباقية لمساعدة السائق. إستعد لإطلاق الجانب الجريء عندك الآن ووفر حتى 9000ريال.

إلى إنفينيتي QX60 الفخمة المنتمية لفئة سيارات الكروس أوفر التي تعزز قيادتك لتتفوّق وتتقدم إلى مدى لم تصله من قبل مع مساحة مفعمة بالفخامة والراحة تستوعب جميع إمكانيات الحياة المعاصرة. عزز قيادتك مع مرونة الاستخدام ووفر حتى 5000 ريال على شرائها.

بالإضافة إلى ذلك ، مددت التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة لعملائها باقات الصيانة إلى5 سنوات أو 100.000 كيلومتر مع زيادة مدة خدمة المساندة على الطريق إلى 5 سنوات لجميع موديلات 2020. كما توفر خدمة التوصيل عند الطلب.

بادر بالاتصال بالتوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على 8002442020 لحجز سيارتك موديل 2020 الآن واستفِد من العروض التي تسري إلى نهاية رمضان.