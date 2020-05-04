شركات السيارات في الهند لم تتمكن من بيع سيارة واحدة خلال أبريل!

الخليج ٣٦٥ نت – لم تسجل شركات السيارات بيع سيارة واحدة في السوق الهندي في أبريل مع إغلاق المصانع والوكالات وإصدار الحكومة لأوامر صارمة للبقاء في المنازل وتقييد الحركة في ثاني أكبر دولة بالعالم من حيث عدد السكان لإبطاء انتشار فيروس الكورونا.

شركة ماروتي سوزوكي المحلية، والتي تنتج نصف سيارات السوق الهندي، وشركة Mahindra & Mahindra، أكبر صانعة للـ SUV في الهند، لم تسجلا بيع سيارة واحدة الشهر الماضي، مع تكرار القصة مع الذراع الهندية لهيونداي.. وللمقارنة، ماروتي سوزوكي باعت أكثر من 120,000 سيارة شهرياً العام الماضي.

من الواضح أن الهند تأثرت بشكل خاص مقارنة بدول أخرى، لأن الصين في ذروة الوباء في فبراير تمكنت من بيع 224,000 سيارة .. كما أن شركات السيارات الهندية تخسر حالياً 306 مليون دولار يومياً (1.14 مليار ريال) بسبب توقف الإنتاج طبقاً لاتحاد مصنعي السيارات الهندية، والذي طلب من الحكومة التدخل ومساعدة القطاع المنهار.