“فيديو” مرسيدس AMG G63 تشارك في سباقات تسارع ثلجية وصراع شد الحبال مع لكزس LX وطوارق

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس AMG G63 هي واحدة من أفضل موديلات الـ SUV في العالم وأكثرهم كفاءة في التعامل مع التضاريس الوعرة.. وقد ظهرت السيارة في فيديو أثناء إثباتها لمهاراتها المدهشة في القيادة الوعرة وتسلق تلال ثلجية في سباق تسارع.

هذه هي سيارة من الجيل السابق قبل التحديثات الواسعة التي حصل عليها الموديل في 2018.. وتعتمد الـ SUV على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 5.5 لتر بقوة 563 حصان، مع مكابح بريمبو عالية الأداء للتحكم في كل هذه القوة.

كما تم تزويد السيارة بثلاثة أقفال تفاضلية في الأمام والخلف والمركز لتوليد احتكاك ممتاز أثناء قيادة التضاريس الوعرة، ونرى أن الـ G63 تتمتع بتحكم رائع في قوتها.. وإن كانت هذه من مزايا السيارة التي لا يتمتع بها معظم ملاك الجي كلاس، لندرة استخدامها في الطرق الوعرة من الجمهور رغم تميزها في هذا المجال.

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ونرى في الفيديو المرفق أيضاً صراعات شد الحبال بين G63 ولكزس LX وفولكس فواجن طوارق.. شاهدوا الفيديو لمعرفة النتائج.