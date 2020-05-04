لكزس IS قد تحصل على فيس ليفت في أكتوبر بمحرك V8 بقوة 475 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من تسرب تقارير عن استلام لكزس LS 2022 فيس ليفت لمحرك V8 بمساعدة هجينة، ظهرت معلومات جديدة من مجلة MagX اليابانية أن لكزس IS ستحصل على نسخة IS 500 بمحرك V8 ضغط هواء سعة 5.0 لتر، لتوديعه قبل وقف إنتاج المحرك بشكل نهائي في مصانع تويوتا.

التقارير اليابانية تشير إلى أن IS ستحصل على فيس ليفت في أكتوبر القادم مع تزويد السيارة بالمحرك الجديد واستمرارها على ذلك لثلاثة أعوام قبل انتقالها لمولد كهربائي بالكامل في الجيل القادم لمنافسة تيسلا موديل 3، لتكون أول موديل لكزس يعتمد على منصة e-TNGA الكهربائية الجديدة.

من المتوقع أن لكزس IS 500 القادمة ستصل قوتها إلى 475 حصان مع عزم 535 نيوتن.متر.. ويمكن اعتبارها أقرب إلى نسخة لكزس IS F الرياضية التي أمل الكثيرون بعودتها لأعوام.. وإن كنا ننتظر تصريحات رسمية من لكزس للوقت الحالي للتأكد من الخبر.