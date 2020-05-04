“بالصور” تعرف على مجموعة سيارات كريستيانو رونالدو

الخليج ٣٦٥ نت – يُعرف كريستيانو رونالدو بكونه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، حيث حاز اللاعب البرتغالي على جائزة الكرة الذهبية أربعة مرات، كما أنه أول لاعب يحوز على جائزة الحذاء الذهبي اﻷوروبية خمسة مرات، كي يصبح مجموع الجوائز التي حصل عليها خلال تاريخه الرياضي حتى اللحظة 26 جائزة.

يعشق رونالدو السيارات كثيراً، حيث يفضل السيارات السريعة والفاخرة والتي عادة ما يقوم بالتفاخر بها مع معجبيه، لذا دعونا نستعرضها معاً اليوم.

بوجاتي شيرون

تبلغ تكلفة شيرون 2.5 مليون يورو، ما يعادل 10.84 مليون ريال، وما يزيد من خصوصيتها هو خطة الشركة إنتاج 500 نسخة فقط منها، وقد نجح رونالدو في الحصول على إحدى هذه النسخة مع إضافة رمز CR7 الخاص به إليها، وتستطيع الهايبركار التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 2.5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 500 كم/س.

لامبورجيني أفينتادور LP 700-4

تُعد هذه السوبركار إثبات آخر على عشق رونالدو للسرعة، حيث أنها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.9 ثانية بفضل محرك V12 سعة 6.5 لتر بقوة 700 حصان عند 8,250 لفة/دقيقة و690 نيوتن.متر من عزم الدوران.

بي ام دبليو M6

تُعد M6 واحدة من أولى السيارات التي قام اللاعب العالمي بشرائها أثناء تواجده بنادي مانشستر يونايتد، حيث كانت بسعر 102,000 دولار، ما يعادل 382,500 ريال، عندما اشتراها رونالدو عام 2006، حيث كانت من الفئة القياسية بمحرك V10 سعة 5 لتر.

بنتلي GT سبيد

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تأتي GT سبيد بقوة 592 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كم/س مع سرعة قصوى تبلغ 304 كم/س، كي توفر مزيجاً رائعاً من اﻷداء الرياضي والفخامة.

أستون مارتن DB9

لن تكتمل مجموعة رونالدو من السيارات الفاخرة الرياضية دون وجود احدى سيارات أستون مارتن، ورغم تكلفتها البالغة 200,000، ما يعادل 750,000 ريال، إلا أنه ثمن مناسب مقابل مظهرها الرائع ومحرك V12 القوي.

أودي R8

يقوم العديد من المشاهير بشراء هذه السيارة الرياضية الجميلة ذات الداخلية الفاخرة، وقد قرر رونالدو ضم احداها لمجموعته.

سيارات فيراري

دائماً ما لا تخلو مجموعات محبي السيارات الخارقة من طرازات فيراري المختلفة، وليس رونالدو باستثناء من ذلك، حيث يمتلك ثلاثة طرازات مختلفة تتضمن 599 GTO، وF430، باﻹضافة إلى 599 GTB فيورانو، إلا أن رونالدو عانى من حادث كبير أثناء قيادة اﻷخيرة ﻷول مرة عام 2009 وقام ببيعها لاحقاً مع اﻹبقاء على أول طرازين.

رولز رويس فانتوم

يُعرف عن رونالدو حبه للترف والفخامة، لذا لابد لنا أن نختتم مجموعته بملكة فئة السيارات الفاخرة، ألا وهي رولز رويس فانتوم التي يبلغ سعرها 400,000 دولار، ما يعادل 1.5 مليون ريال، حيث لم تمنعها فخامتها الهائلة من أن تأتي بمحرك V12 مزدوج التيربو بقوة 563 حصان.