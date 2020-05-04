خصم 20 ألف جنيه على بروتون إكسورا

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة أوتو جروب، شريك مجموعة عز العرب للسيارات فى وكالة بروتون بمصر، والموزع المعتمد للعلامة الماليزية، عن خصم على أسعار السيارة العائلية سباعية المقاعد بروتون إكسورا.
ووفقاً لـ"أوتو جروب"، فإن قيمة الخصم الجديد الذي أعلنته عنه الشركة بلغ 20 ألف جنيه، ليصلسعر السيارة بعد الخصم إلى 275 ألف جنيه ، بدلاً من 295 ألف جنيه.
تنتمي "إكسورا"، إلى فئة السيارات سباعية المقاعد، وتحمل محركاً تربو سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، 16 صباب، كامة علوية مزدوجة
زودت السيارة الماليزية بناقل حركة أوتوماتيك CVT، وتبلغ سرعتها القصوى 185 كم في الساعة مع تسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال زمن قدره 12.9 ثانية، مع معدل استهلاك وقود يصل الي 7.8 لتر لكل 100 كم .
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