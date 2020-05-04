بورشه 911.. طراز أسرع وأقوى بتعديلات تقنية

أجرت شركة تيك آرت الألمانية تعديلات تقنية على السيارة بورشه 911 بموديليها Carrera S و4S لرفع معدلات أداء الأيقونة الرياضية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي أجرتها على محرك السيارة، ساعدت على زيادة قوته من 450 إلى 510 أحصنة، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 530 إلى 610 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة بورشه 911 بموديليها Carrera S و4S مع حزمة Sport Chrono من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.2 ثانية.

كما تصل إلى السرعة القصوى 314 كلم/س في الموديل القياسي في نحو 3.4 ثانية.

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ومن التجهيزات التي تقدمها شركة التعديل للسيارة مجموعة العادم الرياضية المصنوعة من التيتيانيوم، والتي أسهمت في خفض الوزن، كما تتميز مخارجها المصنوعة من ألياف الكربون باللون المطفأ أو شديد اللمعان.

وعقب انطلاقة جيدة إلى العام الجديد، عرقلت جائحة كورونا نشاط مبيعات "بورشه" الألمانية للسيارات الرياضية على نحو ملحوظ في مارس/آذار الماضي، إلا أن نسبة التراجع في أرقام المبيعات في الربع الأول من هذا العام لم تكن قوية كما كان متوقعا.

وأعلنت الشركة، الشهر الماضي، في شتوتجارت أنها باعت في الربع الأول من هذا العام نحو 53 ألف سيارة على مستوى العالم، بتراجع قدره 5% مقارنة بالربع الأول لعام 2019.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة أوليفر بلومه يتوقع تراجعا بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

