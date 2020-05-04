كورونا يهبط بمبيعات هيونداي وكيا في أكبر أسواق العالم

تراجعت مبيعات شركة هيونداي وكيا التابعة لها في أمريكا 39% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بأبريل من العام السابق؛ ما يعزى لتأثير جائحة كورونا على صناعة السيارات.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، الإثنين، باعت الشركتان 66,479 سيارة في أكبر سوق سيارات بالعالم الشهر الماضي، وسجلت تراجعا بعدد 108,410 وحدات مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات الشركة.

وتضم البيانات مبيعات العلامة التجارية جينيسيس المستقلة التابعة لهيونداي.

وقالت هيونداي، في بيان، أدى وباء كوفيد-19 إلى اضطراب كبير في صناعة السيارات بالسوق الأمريكي في شهر أبريل. ونحن نبحث سبل دعم وكلائنا وعملائنا في الوقت الذي تعيد فيه المدن والبلاد والولايات فتح أبوابها، وبدأنا العودة للعمل بعد هذه الجائحة المأساوية.

وقد باعت شركة السيارات الكورية ما مجموعه 339,254 وحدة في الفترة من يناير إلى أبريل في الولايات المتحدة، ما يمثل تراجعا بنسبة 15% من 396,793 وحدة قبل عام، وفقا للبيانات.

وعلقت هيونداي وكيا العمل في معظم مصانعهما بالخارج بغرض وقف تفشي الفيروس، بالإضافة إلى الحفاظ على المخزون عند مستويات يمكن التحكم فيها.

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كما أوقفت الشركتان العمل في جميع مصانعهما المحلية في 30 من أبريل، ومن المخطط إعادة فتح المصانع يوم الثلاثاء.

وتمتلك هيونداي 7 مصانع في كوريا و10 بالخارج، 4 في الصين و1 في كل من الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وتركيا وروسيا والبرازيل. وتبلغ سعة المصانع الكلية 5.5 مليون وحدة.

وبالنسبة لكيا التي تستحوذ هيونداي على 34% من أسهمها، فتمتلك 8 مصانع محلية لتصنيع سيارات الركاب و7 بالخارج -3 في الصين و1 في كل من الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمكسيك والهند- وتبلغ السعة الكلية لمصانعها 3.84 مليون وحدة.

وتراجع صافي أرباح شركة هيونداي في الربع الأول من العام الجاري 42% إلى 552.68 مليار وون (449 مليون دولار) من 953.79 مليار وون في العام السابق. وتشهد كيا أيضا تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 59% إلى 265.97 مليار وون من 649.1 مليار وون خلال الفترة نفسها.

وأفادت الشركتان بأنهما ستركزان على تعزيز المبيعات محليا في الوقت الحالي بالاستعانة بموديلات السيارات الجديدة، بما يشمل جينيسيس جي في 80 الرياضية، وجينسيس جي 80 سيدان، وكيا سورنتو الرياضية وهيونداي أفانتي.

وتشكل الشركتان معا خامس أكبر كيان لتصنيع السيارات على مستوى العالم من حيث المبيعات.

ويُشار إلى أن 13 شركة رئيسية في عالم تصنيع السيارات على مستوى العالم قد أوقفت 71% أو 213 مصنعا من 300 مرفق تصنيع بحلول 16 أبريل بسبب تأثير تفشي وباء كورونا، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الكورية.