كيا تطلق أيقونتها e-Soul الكهربائية الجديدة كليا

أعلنت شركة كيا إطلاق الموديل الجديد من سيارتها e-Soul الكهربائية، التي تنتمي لفئة الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الميني فان الجديدة حصلت على بعض الرتوش التصميمية وتوقيع جديد على العمود C، وتحسينات على بعض التفاصيل بالمقصورة الداخلية.

كما تتيح كيا للإصدار الأقوى e-Soul 204 إمكانية تركيب تجهيزة قَطر بقدرة قَطر تبلغ 100 كجم.

كما توفر كيا للسيارة شاحنا ثلاثي المراحل بقدرة 10.5 كيلووات ساعة بدلا من الشاحن الأحادي، والذي يساعد على تقليص زمن الشحن بشكل ملحوظ.

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ومن ناحية أخري، أفادت شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتور التابعة لها، الإثنين بأن مجمل مبيعاتهما في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 39% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، وذلك بسبب تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على صناعة السيارات.



وقد باعت الشركتان ما مجموعه 66,479 ألف سيارة في أكبر سوق سيارات بالعالم الشهر الماضي، مقارنة بعدد 108,410 ألف وحدة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة.

ومن المتوقع أن تتكبد شركتا هيونداي وكيا موتورز الكوريتان الجنوبيتان تراجعا كبيرا في إيراداتهما خلال الربع الأول، بسبب تداعيات فيروس كورونا على الإنتاج والمبيعات.

وتوقعت خدمة يونهاب إنفورماكس، الخدمة المالية لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن تسجل هيونداي أرباحا تشغيلية بقيمة 700 مليار وون (577 مليون دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار الماضي، بانخفاض نسبته 15% مقارنة بـ824 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

