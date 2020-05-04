العثور على "فيراري" نجل صدام حسين.. والسعر خيالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح بريطاني معروف على موقع "يوتيوب"، في العثور على سيارة نادرة طراز "فيراري"، كانت مملوكة سابقا لعدي نجل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فيما طلب مالكها الحالي 1.15 مليون دولار للتنازل عنها.



وطلب "سكوت" مالك موقع "راتاروسا" المهتم بالسيارات الخارقة والكلاسيكية، المساعدة في العثور على سيارة من نوع "فيراري إف 40" (Ferrari F40)، حسبما ذكر موقع "ذا درايف" الأمريكي.

وأعلن "سكوت" منح جائزة لمن يسهم في العثور على هذا الموديل من السيارة، كما طلب أدلة من أي شخص يقر بمعرفته مكانها حتى يتمكن، على الأقل، من تقديم عرض لشرائها.

وفي وقت لاحق، عثر البريطاني على سيارة معطلة من الطراز نفسه بأجزاء غير متطابقة، لكنها لا تزال ذات قيمة مالية كبيرة، بما يفوق قدرات أي شخص عادي.

وفي أول فيديو يطرحه "راتاروسا"، ظهرت صور للسيارة المغطاة بالرمال، ويبدو أنها تركت لتصدأ في مكان ما في الشرق الأوسط.

وتمكن المشاهدون من تحديد موقع هذه الصور في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وكان كريس سميث من ورشة "غاز مانكي جراج" الأمريكية المتخصصة في ترميم السيارات الكلاسيكية، واحدا ممن أرسلوا في مهمة للعثور على "فيراري إف40" في عام 2016.

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وأوضح سميث في مقابلة فيديو مع "رتاروسا"، أنه تمكن من تحديد موقع السيارة في العراق وتوجه إلى هناك لتقييم وضعها، لكن السيارة كانت مغطاة بالرمال بما في ذلك محركها، فيما كانت عدة أجزاء منها مفقودة.

وأكد أن السيارة كانت في حالة مؤسفة، والأكثر من ذلك أن عملية خروجها من العراق إلى المملكة المتحدة ستشكل كابوسا لوجستيا، بالإضافة إلى كم هائل من العمل المطلوب لجعلها قابلة للقيادة مجددا، ولهذا لم ينجح في إبرام صفقة، وغادر خالي الوفاض.

في غضون ذلك، قال "راتاروسا" إن متخصصا بلجيكيا في سيارات فيراري أنجز مهمة أشبه بمعجزة من خلال تنظيف محرك السيارة وإعادة تركيب الأجزاء الإلكترونيات التي تآكلت أو انفجرت بسبب الحرارة الشديدة.

وفي مقطع في نهاية فيديو "راتاروسا" تظهر السيارة في ثوب جديد، ولا يمكن التعرف عليها الآن تقريبا بعد التخلص من رمال الصحراء التي كانت تغطي الطلاء الأحمر الشهير، لكنها لا تزال غير قادرة على المنافسة في السباق.

وفي الوقت الراهن، لا تزال سيارة فيراري الأسطورية محفوظة في مرآب بأربيل، حيث يطلب المالك الحالي (لم تحدد هويته) 1.15 مليون دولار مقابل التنازل عنها.

ومع ذلك، يعد هذا إنجازا كبيرا لكل من "راتاروسا" وعشاق السيارات على الإنترنت الذين تكاتفوا معا لتحديد موفع الكنز المختفي، وفقا لموقع "ذا درايف".



