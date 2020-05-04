تويوتا تطلق خدمة استبدال الطرازات القديمة بأخرى جديدة

كتب: باسل الحلواني
أطلقت شركة تويوتا إيجيبت، خدمة جديدة لعملائها بالسوق المحلي، لاستبدال سيارات تويوتا القديمة بأخرى جديدة من سيارات تويوتا المتاحة في مصر.
قالت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مالكيسيارات تويوتا المستعملة يمكنهم التمتع بخدمة الاستبدال في ثلاث خطوات عن طريق الموقع الرسمي للشركة.
وتتمثل الخطوة الأولى في اختيار طراز من قائمة السيارات الجديدة التي توفرهاالشركة، يتبعها بعد ذلك الخطوة الثانية وهي تحميل بيانات وصورة السيارة المستعملة، ثم ثالثًا إضافة البيانات الشخصية للتواصل.
وباستيفاء الخطوات الثلاث المتقدمة، يتواصل مسئولي التسويق والمبيعات مع العميل لتحديد موعد لاطلاع خبراء التسعير بالشركة على السيارة المستعملة لتقييمها وتحديد السعر لاقتطاعه من سعر السيارة الجديدة.
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