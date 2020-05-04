نيسان تكشف عن فئة جديدة "مانيوال" من "صني" بـ 179900 جنيه

كتب: باسل الحلواني قامت شركة نيسان موتور إيجيبت، بالإعلان عن طرح فئة جديدة "مانيوال" من سيارتها الشهيرة "صني" بعد سنوات من التوقف. ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لـ"نيسان"، فإن سعر الفئة الجديدة "المانيوال" يبغ179900 جنيه. وتتوافر نيسان صني في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات "أوتوماتيك" بخلاف النسخة الجديدة "المانيوال"، هي Base وتأتي بسعر 199000 جنيه، و Mid التي يبلغ سعرها 210000 جنيه، وSuper Saloon بسعر 221000جنيه. فئات من التجهيزات "أوتوماتيك" بخلاف النسخة الجديدة "المانيوال"، هي Base وتأتي بسعر 199000 جنيه، و Mid التي يبلغ سعرها 210000 جنيه، وSuper Saloon بسعر 221000جنيه.

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