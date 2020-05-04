الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، اكتشف راحة البال احجز اليوم.. واضمن السعر للغد احجز سيارتك شفروليه الآن بثلاث خطوات (خاص بطلبات الحجز والشراء الإلكتروني). *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: شفروليه ماليبو LS موديل 2020​: Advertisements السعر النقدي: 67,900 ريال ​ (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) بناءً على اللون المعلن ​ . مميزات العرض: صيانة مجدولة مجانية 10,000 كلم و 20,000 كم للسنة الأولى فقط

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

رسوم التسجيل واللوحات

تظليل زجاج النوافذ (في مدن محددة)

تعقيم كامل للسيارة

توصيل للمنزل الشروط والأحكام: العرض ساري حتى ٢٢ مايو، ٢٠٢٠ أو حتى نفاد الكمية

هذا العرض متوفر فقط من خلال طلبات الشراء الإلكترونية ويحق لشركة الجميح رفض طلبات من نوع آخر

رسوم حجز العرض ١٥٠٠ ريال وفي حال الإلغاء، يتم احتساب ٥٠٠ ريال رسوم الإلغاء

مدة الحجز ١٠ أيام تُحسب من يوم موافقة شركة الجميح للسيارات على الطلب

صور السيارات في الإعلان لغرض التوضيح فقط

تظليل زجاج النوافذ المجاني متوفر فقط في مدن الرياض وجدة والدمام

قد تختلف الأسعار باختلاف لون السيارة ومواصفاتها

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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كانت هذه تفاصيل خبر عرض الجميح للسيارات الرمضاني على شراء شفروليه ماليبو LS موديل 2020​ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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