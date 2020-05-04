عرض الجميح للسيارات الرمضاني على سيارة جي ايه سي GA8 موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، مهما كانت تطلعاتك.. اطلب حجز مركبتك اليوم مع عروض جي ايه سي المميزة من الجميح، الضريبة علينا و لك زود! احجز سيارتك الان بـ ٣ خطوات مع عروض خليك بالبيت (متوفر فقط لطلبات الحجز عبر الموقع الإلكتروني). *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: جي أيه سي GA8 GE موديل 2020​: Advertisements السعر النقدي : 88,000 ريال مميزات العرض: ضمان ٥ سنوات مفتوح الكيلومترات

صيانة مجانية لمدة سنتين

اللوحات والتسجيل

خدمة المساعدة على الطريق ٥ سنوات

تركيب فلتر مكيف بتقنية N95

تظليل نوافذ السيارة

خدمة Kleenair لمركبة خالية من الجراثيم والفيروسات الشروط والأحكام: يسري العرض حتى ٣١ مايو، 2020 أو حتى نفاد الكمية

العرض متوفر من خلال الحجز الإلكتروني فقط

العرض يشمل موديلات ٢٠٢٠

هذه الأسعار للشراء النقدي فقط

لا يمكن الاستفادة من هذا العرض بالدمج مع أي عرض سواء عروض الموقع الإلكتروني أو عروض المعارض

قد تختلف الأسعار وقيمة التوفير بحسب اللون أو الطراز المختار

هذا العرض حصري على موقع جي أيه سي الإلكتروني

الأسعار في العرض الترويجي نهائية

صور السيارات في الإعلان لغرض العرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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