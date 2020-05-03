موجز العين للسيارات.. بي إم دبليو X7 ودراجة ريجو للطرق الوعرة

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق الفئة الرابعة الجديدة خلال فصل الخريف القادم، مشيرة إلى أنه سيتم في البداية طرح الموديل الكوبيه يليه الموديل الكابريو والموديل الجران كوبيه رباعي الأبواب.

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كشفت شركة ريجو Rieju الإسبانية النقاب عن دراجتها النارية MR 300 Racing الجديدة المخصصة للطرق الوعرة، التي زودتها بفرامل من صنع شركة نيسان اليابانية.

أطلقت شركة "جيلي" الصينية للسيارات مبادرة بقيمة 52 مليون دولار تسمى "مشروع السيارة الصحية"، تضم العديد من المزايا الطبية التي تهدف إلى حماية الركاب من الفيروسات وفي المقدمة كورونا، من خلال منع دخول الجزيئات الدقيقة إلى المركبة، ما يحمي السائقين والركاب من أي مواد ضارة.

كشفت شركة لوما عن برنامج تعديلات خاص للسيارة بي إم دبليو X7، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.