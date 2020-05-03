الخريف يشهد الظهور الرسمي لأحدث كوبيه من بي إم دبليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق الفئة الرابعة الجديدة خلال فصل الخريف القادم، مشيرة إلى أنه سيتم في البداية طرح الموديل الكوبيه يليه الموديل الكابريو والموديل الجران كوبيه رباعي الأبواب.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الفئة الرابعة الجديدة تمتاز بتصميم وأداء أكثر رياضية واستهلاك أكثر اقتصادية أيضا.

وقالت إن الموديل الأقوى M440i يعتمد على مولد بدء دوران كهربائي وتقنية 48 فولت، وذلك بهدف تقليل الاستهلاك وتحسين قيم التسارع لمحرك البنزين سداسي الأسطوانات.

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وكان موقع Bimmer Today لأخبار السيارات قد نشر لقطات مسربة لنسخة الـ"فيس ليفت"، المنتظرة من بي إم دبليو الفئة الخامسة، ظهرت من خلالها التعديلات التي أجريت على التصميم الخارجي للطراز.

وحسب التسريبات ستحمل هذه النسخة الاسم التجاري 530e.

ومن المتوقع أن تطرح هذه النسخة الجديدة من الفئة الخامسة من بي إم دبليو بمحرك كهربائي مهجن كخيار إضافي من ضمن خيارات المحركات التي ستتوفر بها، بالإضافة للمحرك الرئيسي الذي سيكون توربيني بسعة 3 لترات وينتج قوة 388 حصانا.