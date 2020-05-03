بفرامل من نيسان.. ريجو تزيح الستار عن دراجاتها النارية للطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ريجو Rieju الإسبانية النقاب عن دراجتها النارية MR 300 Racing الجديدة المخصصة للطرق الوعرة التي زودتها بفرامل من صنع شركة نيسان اليابانية.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن الدراجة الجديدة ينبض بداخلها محرك أحادي الأسطوانات سعة 299 سم مكعب، مع عناصر نبض من الشركة المتخصصة Kayaba، فضلا عن مجموعة كبح من نيسان.





وتزن الدراجة الجديدة 105 كجم ويسع خزان الوقود بها 9.8 لتر، كما تم تجهيزها بمقعد بارتفاع 960 ملم.

ومن المقرر أن تطلق Rieju دراجتها النارية MR 300 Racing الجديدة في الأسواق خلال يونيو القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.