"سيارة تدهس كورونا".. ابتكار صيني لقتل الفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "جيلي" الصينية للسيارات مبادرة بقيمة 52 مليون دولار تسمى "مشروع السيارة الصحية"، تضم العديد من المزايا الطبية التي تهدف إلى حماية الركاب من الفيروسات وفي المقدمة كورونا، وذلك من خلال منع دخول الجزيئات الدقيقة إلى المركبة، ما يحمي السائقين والركاب من أي مواد ضارة.

وتقوم "جيلي" بتطوير مواد مضادة للميكروبات للحفاظ على أدوات التحكم في السيارة ومقابض الأبواب خالية من البكتيريا والفيروسات.

وبحسب التقارير، فالسيارة تحتوي على أزرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للفيروسات ومرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء، وذلك من بين مزايا أخرى جديدة يتم تطويرها من قبل شركات صناعة السيارات لحماية سائقي السيارات.

وإلى جانب تغييرات التصميم الجديدة، تروج "جيلي" لخدمة توصيل السيارة إلى المنازل "بدون تلامس" التي ستستخدم طائرات بدون طيار لتوصيل مفاتيح السيارة إلى منازل أو شقق العملاء لتقليل التعرض للموظفين.