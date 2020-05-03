كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. هوندا تمنح العشرات من موظفيها إجازة أكثر من 3 أشهر! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة هوندا موتور للسيارات، أمس السبت الموافق 2 مايو 2020، أنها ستمنح 130 من الموظفين في مصنع كوماموتو إجازة بشكل مؤقت حتى نهاية أغسطس، وذلك جراء الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال هيروشي أوميدا، المتحدث باسم شركة هوندا موتور للسيارات، إن الخطوة ستكون الأولى في اليابان بالنسبة لشركة تصنيع السيارات، وسوف تبدأ في فترة الإجازة المقررة للعاملين من 11 مايو.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المتحدث أوميدا قوله إن فترة الإجازة قد تتغير على حسب الإنتاج والمبيعات، مضيفًا أن العمال سيحصلون على أجور مخفضة خلال تلك الفترة وسوف يظلون موظفين لدى هوندا.

وتوقف الإنتاج في مصنع كوماموتو الذي يصنع في الأساس الدراجات النارية في 13-14 أبريل، ولكنه لم يخرج من الخدمة، ومنحت هوندا بالفعل الموظفين إجازة مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.