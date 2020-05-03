179 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في الجزائر.. وتعافي 64 حالة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الجزائر، الأحد، ، تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4474.
وقالت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات بـ"كوفيد - 19" إلى 463 حالة.
بالتوازي مع ذلك، سجلت الجزائر ارتفع عدد المتعافين إلى 1936، بعد تسجيل 64 حالة شفاء جديدة، فيما وصل عدد الحالات التي تخضع للعلاج بدواء "الكلوركين" إلى 7305.
وقررت الجزائر إعادة التعليق المؤقت لعدد من الأنشطة التجارية بعد رصد تجاوزات التجار لتدابير الوقاية من فيروس كورونا وعدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي.
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