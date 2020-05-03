بتعديلات أيروديناميكية.. إطلالة خاصة لـ"بي إم دبليو X7"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة لوما عن برنامج تعديلات خاص للسيارة بي إم دبليو X7، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن البرنامج الخاص بها يركز على الخصائص الأيروديناميكية؛ حيث إنه يشمل توسعة للرفارف مع مئزر أمامي جديد، وشفة للإسبويلر الخلفي، وإسبويلر لحافة السقف، وناشر خلفي مع مئزر جديد.





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وتقف النسخة المعدلة، التي تحمل الاسم CLR X7، على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 24 بوصة.

ويوفر البرنامج تعديلات على المقصورة الداخلية مثل التجهيز بدواسات الألومنيوم.

وكانت الشركة الألمانية قد كشفت عن موديلها الشهير X7، ضمن مشاركتها بفعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات أواخر عام 2018.