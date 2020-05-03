كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 08:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بورش تقدم 3 أشهر إضافية على ضمان سياراتها الجديدة في جميع أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بورش الألمانية عن تقديم ثلاثة أشهر إضافية على ضمان سياراتها الجديدة في جميع أنحاء العالم، وسيستفيد من هذا التمديد أصحاب السيارات الجديدة والتي ينتهي فترة ضمانها بين مارس ومايو 2020.

قال كلاوس زيلمر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بورش: "نرغب في مساعدة عملائنا أثناء عملنا في هذا الوضع الذي لا مثيل له". "إن الغرض من الضمان هو راحة البال، وهو أمر يسعدنا تقديمه في وقت تشتد الحاجة إليه."

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