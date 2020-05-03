موجز العين للسيارات.. لامبورجيني تتعافى من كورونا وأسرار فورد بوما ST

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تستعد شركة لامبورجيني الإيطالية المصنعة للسيارات لفتح مصنعها من جديد بمدينة سانت أجتا بحلول 4 مايو/أيار الجاري.

أعلنت شركة فورد بالمملكة المتحدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قرب طرح طراز بوما ST الجديد، بلقطات تشويقية كشفت عن جوانب من تصميم الطراز.

أعلنت شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات عن البدء في تجهيز عدد من موديلاتها لتستخدم كعربات إسعاف فائقة التجهيز، لتكون في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة كورونا.

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طالت الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد جميع قطاعات صناعة السيارات من غلق مصانع وتراجع مبيعات وتأجيل طرح سيارات من مختلف الماركات.

جمع موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز السيارات السيدان الفخمة قديمة الطراز، المتوفرة حاليا بالأسواق بتكلفة زهيدة، والتي تصل قيمة البعض منها لأقل من 10 آلاف دولار.

سجلت شركة فاو جيافانج التابعة لمجموعة فاو الصينية الرائدة في صناعة السيارات رقما قياسيا ببيعها 176000 شاحنة وإنتاج 139000 مركبة في الأشهر الـ4 أشهر الأولى من هذا العام.

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، إنها ستنفق حوالي 1.1 تريليون وون (896 مليون دولار) على تطوير تكنولوجيا سيارات "الأتمتة العالية"، التي يمكن أن تقود النمو في سوق السيارات.