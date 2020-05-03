خطوات شحن بطارية السيارة في غضون دقائق “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – يعد نفاذ شحن البطارية وعدم القدرة على تشغيل السيارة من أبرز المواقف المزعجة التي قد يتعرض لها قائدي السيارات، حيث إن البطارية هي المصدر الرئيسي الأول للطاقة وبدونها لا يمكن للسيارة أن تعمل.



وكشفت شركة هيونداي في الشرق الأوسط عن عدد من النصائح والإرشادات الهامة لقائدي السيارات خاصة بشحن البطارية في حال تعرضها للنفاذ في دقائق معدودة.



وأكدت الشركة أنه من الضروري توفير أدوات بسيطة لشحن بطارية السيارة، تتضمن الأسلاك الخاصة بالشحن من جانب، بالاضافة الي توفير سيارة بطاريتها سليمة لتستخدم لعملية شحن السيارة التي نفذت بطاريتها.

ونستعرض فيما يلي خطوات شحن البطارية باستخدام أسلاك الشحن من سيارة أخرى:

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– ضع ناقل الحركة في السيارتين على وضع الحياد أو الركن

– أطفيء المحركين

– قم بتوصيل أحد المشابك الحمراء بالطرف الموجب في البطارية الشاحنة

– قم بتوصيل المشبك الأحمر بالطرف الموجب في البطارية النافذة

– قم بتوصيل أحد المشابك السوداء بالطرف السالب في البطارية الشاحنة

– قم بتوصيل المشبك الأسود الآخر في الطرف السالب في البطارية النافذة

– شغل المحرك في سيارة البطارية الشاحنة

– اضغط بهدوء على دواسة الوقود من 2000 إلى 3000 دورة في الدقيقة.