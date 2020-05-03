أهم أجزاء السيارة التي يجب إجراء فحصها الدوري

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الفحص الدوري للسيارة من أهم برامج السلامة المرورية، حيث أنه من خلاله تحرص الإدارة العامة للمرور على تنفيذ أعلى درجات السلامة المرورية لتجنب الحوادث.

ويساعد الفحص على اكتشاف أي خلل في السيارة قبل تفاقمه، ما يساعد على سلامة سيارتك وتفادي الأعطال الميكانيكية المكلفة.

ويشمل الفحص عدد من الأجزاء الخارجية بالسيارة، مثل لون السيارة وهيكلها وكذلك اللوحات والأنوار والإشارات، وأيضا حالة محرك السيارة وبعض الأجزاء الداخلية، وبعض الأجزاء السفلية للسيارة. Advertisements



وفيما يلي أبرز الأجزاء التي يشملها الفحص الدوري:

– المحرك والبواجي

– مستوى زيت المحرك

– مستوى زيت ناقل الحركة

– مستوى سائل الردياتير

– فلتر الهواء وفلتر الوقود

– هيكل السيارة

– البطارية

– لمبات السيارة ووظائف السيارة الكهربائية

– نظام تبريد الهواء (المكيف)

– مقود القيادة ونظام التوجيه

– نظام التعليق

– الإطارات

– المكابح

هذا ويتم إجراء الفحص الدوري للسيارة مرة سنوياً أو كل 6 شهور خاصة إذا كان عمرها أكثر من 5 سنوات، كما يتم إجراء الفحص عند الإجراءات المرورية، أو السفر، وعند بيع أو شراء السيارة، وعند وجود أي خلل فني، وعند القيام بأي تعديل جوهري على محركها أو هيكلها أو لونها.