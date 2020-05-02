سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2 مايو 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، السبت، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع.



وحافظ الجنيه المصري على استقراره بشكل كبير خلال الفترة الماضية رغم الضغوط التي تواجهها البلاد على مصادرها من الدولار والعملات الأجنبية في ظل التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا على السياحة وإيرادات قناة السويس.

واستفاد الجنيه المصري من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 33.6% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، لتسجل 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019.

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السعر المهيمن

وسجل سعر الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 15.7 جنيه للشراء و15.8 جنيه للبيع، وهيمن السعر ذاته على شاشات غالبية البنوك ومنها التجاري الدولي والأهلي الكويتي وعودة والعربي الأفريقي والشركة المصرفية العربية والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس وبلوم مصر وكريدي أجريكول والمصرف المتحد.

أقل سعر للدولار في مصر

جاء أقل سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) عند 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 17.06 للشراء و17.21 للبيع، والجنيه الإسترليني 19.62 للشراء و19.79 للبيع لدى شاشات البنك المركزي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.17 للشراء و4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.27 للشراء و4.30 للبيع، والدينار الكويتي 50.67 جنيه للشراء، و51.15 للبيع، وفقا لشاشات البنك المركزي المصري.