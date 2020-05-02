عرض الجميح للسيارات الرمضاني على شراء كاديلاك XT4 موديل 2020​

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، اكتشف الفخامة مع عروض كاديلاك لشهر رمضان، احجز اليوم.. واضمن العرض للغد، احجز XT4 موديل 2020​ الآن بثلاث خطوات (لعملاء الشراء النقدي فقط وخاص بطلبات الحجز والشراء الإلكتروني). *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كاديلاك XT4 موديل 2020​: Advertisements السعر النقدي: 132,900 ريال (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة). مميزات العرض: استكمل طلبك عبر الموقع الإلكتروني من راحة منزلك

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

تظليل زجاج النوافذ

تعقيم كامل للسيارة

توصيل للمنزل الشروط والأحكام: يسري العرض حتى ٢٢ مايو ٢٠٢٠

خدمة التوصيل إلى المنازل تقتصر على المدن التي يوجد فيها معارض كاديلاك

هذا العرض متوفر فقط من خلال طلبات الشراء الإلكترونية

تطبيق رسوم الحجز حسب شروط البرنامج

العرض على سيارات مختارة

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

تختلف الأسعار على حسب لون السيارة ومواصفاتها

عرض تظليل النوافذ في مدن محددة (الرياض وجدة والدمام)

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض: 2019 Cadillac XT4 Sport

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