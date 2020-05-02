وفاة الرجل الذي صمم أول سيارة فورد موستنج في التاريخ

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الخليج ٣٦٥ نت – توفى جيل هالدرمان، الذي ارتقى في مناصب فورد، والذي يُنسب إليه ولادة سيارة فورد موستنج الشهيرة بعد، يوم الأربعاء الماضي في المستشفى بعد معركة مع سرطان الكبد عن عمر ناهز الـ 87 عام، والجدير بالذكر أن هالدرمان قضى كامل حياته المهنية التي امتدت 40 عام في فورد.
أما عن بداية موستنج، فخلال مسابقة تصميم لسيارة رياضية جديدة، توصل إلى الرسم، والذي تحول في النهاية إلى موستنج الأسطورية، ويعود الفضل إلى هالدرمان كمنشئ فتحة التهوية الجانبية بموستنج الأصلية، والتي لا تزال سمة تصميمية مميزة للسيارة حتى اليوم، والتي تقوم بتوصيل الهواء لتبريد المكابح، ولكنها أصبحت سمة زخرفية بحتة.
يذكر أن هالدرمان لعب دوراً في تطوير شعار الفرس الراكض المميز للعلامة التجارية، كما أشرف على تغيير تصميم سيارة العضلات خلال طرازات 1971-1973، وفاز أيضاً بجائزة سيارة العام عن سيارة لينكولن تاون 1990، من بين سيارات أخرى أشرف عليها كمدير لاستوديو تصميم فورد.
تخرح هالدرمان بدرجة البكالوريوس من جامعة دايتون، وحصل على درجة التصميم الصناعي من معهد دايتون للفنون، حيث درس الفن، وفي مقابلة له في عام 1985، قال أنه كان في حيرة من أمره بين ما إذا كان سيستمر في الفن التجاري أم في تصميم السيارات، لكنه اختار الأخيرة لأنها أكثر إثارة للاهتمام، وقد بدأ عمله كمصمم في فورد قبل تخرجه بشهرين.
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