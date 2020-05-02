- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
الخليج ٣٦٥ نت – تتميز روسيا بالعديد من السيارات المعدلة بتصاميم فريدة وغريبة، ولكن السيارة التي نتحدث عنها اليوم في مستوى جديد تماماً، حيث حصلت سيارة لادا بترقيات جديرة بالاهتمام، تجعل أي شخص خلف عجلة القيادة يبدو كرجل عصابات روسي قوي.
حصلت السيارة على نظام صوتي مكون من ست مكبرات صوت، توفر أقصى جودة للصوت، بالإضافة إلى أبواب نورس تُفتح للأعلى، ولكن الترقية الأكثر إثارة للخوف، هي عادم مصنوع ليبدو مثل الرشاش، أو ربما هو رشاش تم تعديله ليصبح وكأنه عادم.
أفضل جزء، هو أن كل هذه التعديلات تمت في مرآب، مع الكثير من الصبر والأدوات المناسبة، وجميع المواد المناسبة، ولكننا لسنا متأكدين تماماً من الجوانب القانونية لاستخدام هذه السيارة في الشوارع العامة.
في الختام، يمكنكم مشاهدة الفيديو بالأسفل لترو مدى الإبداع الذي يتمتع به هؤلاء الروس، ومثل معظم مقاطع الفيديو الخاصة بهم، فهذا الفيديو يُظهر ما يُمكن لرجل روسي أن يفعل في مرآب منزله فقط عندما يحصل على الأدوات المناسبة لذلك، ما رأيكم؟
كانت هذه تفاصيل خبر لادا معدلة تحصل على رشاش بدلاً من العادم “فيديو وصور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.