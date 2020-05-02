جينيسيس G90 ستكون قادرة على قيادة نفسها بنفسها

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الخليج ٣٦٥ نت – ستكشف مجموعة هيونداي موتورز عن أول نظام ليدار في العالم على سيارة إنتاجية في الجيل القادم من جينيسيس G90، وسيسمح النظام للسيارة بالحصول على نظام قيادة ذاتي من المستوى الثالث، بناءً على خوارزميات التحكم التي طورتها هيونداي موتورز، بالإضافة إلى رادار ومستشعر الكاميرا الحالي، ومن المقرر أن تتوفر السيارة بالأسواق بحلول نهاية العام المقبل، على أن يتم توفير الكاميرات والرادارات من قبل شركة ماندو.
من جانبها، أعلنت أودي أن A8 ستحصل على جميع الأنواع الثلاثة من أجهزة استشعار الكاميرا والرادار والليدار، وهي أجهزة أساسية للحصول على نظام القيادة الذاتي من المستوى الثالث، ومن ناحية أخرى، تم تجهيز G90 برادارين على جانبي مقدمة السيارة، لتحقيق وظيفة قيادة ذاتية أكثر تقدماً، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنها تقديم نتائج أكثر دقة حتى في حالات الطقس الغائم.
قامت هيونداي بدمج ثلاثة مجموعات من أجهزة الاستشعار والرادار والليدار في خوارزمية واحدة، ويتم دمج المستشعرات المختلفة التي تم إنشاؤها أثناء القيادة لتأمين خوارزمية تحكم ذاتية تقدم تحكم مثالي، والجدير بالذكر أنه سيتم إصدار جينيسيس G90 بنظام قيادة ذاتي من المستوى الثالث في وقت مبكر من العام المقبل.
في الختام، من المتوقع أن تكون جينيسيس G90 الجديدة فرصة مهمة لشركة هيونداي لأخذ زمام المبادرة في التقدم التكنولوجي في مجال القيادة المستقلة في المستقبل.
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