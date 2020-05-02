تويوتا هايلكس 2022 فيس ليفت تظهر في صور تخيلية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مؤخراً صور يُعتقد أنها مسربة لـ تويوتا هايلكس 2022 فيس ليفت، والآن تم تصميم صور تخيلية بالفوتوشوب لإعطائنا نظرة أوضح عليها. يبدو أن البيك أب اليابانية ستحظى بتحديثات كبيرة في التصميم الخارجي والداخلي وليس مجرد فيس ليفت محدود. إذ نرى واجهة وخلفية محدثة بشبك كبير ومصابيح أمامية وخلفية LED جديدة، جنوط 17 و18 بوصة، زخرفات معدنية وكرومية مع مظهر شرس يشبه تاكوما وتندرا. لا نعلم كيف تبدو المقصورة لكنها ستحصل على مواد عالية الجودة وتقنيات متطورة لمواكبة السيارات الحديثة. Advertisements سيتوفر الموديل بمحرك تيربو ديزل 2.8 لتر 174 حصان وعزم 420 نيوتن متر بالناقل اليدوي أو 450 نيوتن متر بالناقل الأوتوماتيكي، كما يحتمل إطلاق نسخة للأداء العالي تيربو ديزل 6 سلندر. هذا ومن المتوقع تدشين تويوتا هايلكس بالتحديثات الجديدة في نهاية 2020 أو بداية 2021 في حال لم يتأجل تدشينها بسبب فيروس كورونا.

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