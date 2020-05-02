الكشف عن مواصفات نيسان اكس تريل 2021 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن تسربت بعض الصور على الانترنت لـ نيسان اكس تريل 2021 مؤخراً، تدفقت بعض التفاصيل الجديدة حول الكروس أوفر المدمجة الجديدة، حيث تم الكشف عن أرقام القوة وصرفية الوقود بتحسينات طفيفة في كليهما.

تستمد اكس تريل الحالية قوتها من محرك 2.5 لتر رباعي الأسطوانات يولد قوة 170 حصان وعزم دوران يبلغ 237 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقول التقرير أن اكس تريل الجديدة ستحصل على قوة 180 حصان و249 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهذه الأرقام أفضل قليلاً من ذي قبل، لذا نتوقع أن تستخدم السيارة القادمة نسخة محدثة من المحرك الحالي.

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من ناحية أخرى، من المتوقع أيضاً أن تحصل السيارة على صرفية وقود أفضل، لترتفع من 8.11 لتر لكل 100 كم، إلى 7.84 لتر لكل 100 كم، وهذا في الإصدار غير الهجين.

في الختام، يذكر أن نيسان أوقفت مؤخراً اكس تريل هايبرد، لذلك لا نتوقع أن تعود قريباً أو ربما لا تعود مرة أخرى، وكان من المفترض أن يتم الكشف عن اكس تريل الجديدة في معرض نيويورك للسيارات الشهر الماضي، لذا، لا نعلم بعد موعد الكشف الرسمي عن الكروس اوفر لأول مرة رسمياً.