أطفال سرقوا 46 سيارة بقيمة تتخطى 4 مليون ريال “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – في أقل من شهرين، قامت مجموعة من لصوص السيارات بسرقة ما يقرب من 50 سيارة من عدة وكلاء في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، حيث سُرقت 46 سيارة منذ 17 مارس بقيمة 1.1 مليون دولار (4.1 مليون ريال) في 20 عملية سرقة منفصلة لـ 13 وكيلاً يمثلون كلاً من أودي وشيفروليه وفورد وهوندا ولكزس وسوبارو وتويوتا وفولفو.

قد يبدو لك أنه لسرقة مثل هذا العدد من السيارات، يجب أن يكون اللصوص محترفين، لكن المفاجئ في الأمر أنهم كانوا مجموعة من الأطفال والمراهقين، حتى أن معظمهم ليس كبيراً بما يكفي للقيادة بشكل قانوني، وقد حددت الشرطة جميع المشتبه فيهم التسعة عشر، لكن المشكلة هي أنه لا يمكن القبض على معظمهم، في حين أن أصغرهم يبلغ من العمر تسع سنوات فقط، وأكبرهم 16 عاماً.

استطاعت الشرطة استعادة 40 سيارة مسروقة، وجدت واحدة منها في حوزة شاب يبلغ من العمر 19 عام، تم القبض عليه لحيازته مركبة مسروقة، وهم محتجزون حالياً في مركز احتجاز في مقاطعة فورسيث، ولحسن الحظ، لم تكن هناك حوادث أو إصابات، لأن سرقة السيارات غالباً ما تنتهي بكارثة خاصة وأن هناك أطفال خلف عجلة القيادة.

Advertisements

من جانبهم، حاول المحققون الحصول على أوامر للقبض على المشتبه بهم ولكن تم رفضها، وليس من الواضح سبب رفض الطلبات، ولكن أحد التفسيرات المحتملة هو أن إدارة السلامة العامة بالولاية تحاول الحد من انتشار فيروس كورونا في مراكز احتجاز الشباب باستبدالها بالمراقبة الإلكترونية بدلاً من السجن.

في الختام، قالت شرطة المقاطعة في بيان أنهم يعملون بجد للتحقيق في هذه الجرائم ومنع السرقات المستقبلية، كما تعمل السلطات مع الوكلاء المحليين لتأمين مرافقهم بشكل أفضل، والشروع في خطوات لمنع اللصوص من الحصول على مفاتيح السيارات إذا نجحوا في الدخول إلى الوكالة.

facebook