كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق المستوى الخامس من السيارات ذاتية القيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة الكورية الجنوبية، إنها ستنفق حوالي 1.1 تريليون وون (896 مليون دولار) على تطوير تكنولوجيا سيارات "الأتمتة العالية"، التي يمكن أن تقود النمو في سوق السيارات.

وبحسب وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فهذا الاستثمار يدعو إلى تطوير سيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وفقا لما نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

يشار إلى وجود 5 مستويات من السيارات ذاتية القيادة، تتراوح من "المستوى الأول" الذي لا يحتوي على أي أتمتة، وصولًا إلى "المستوى الخامس" المستقل تمامًا، والذي يمكن للسيارة فيه أن تقود نفسها دون أي تدخل بشري تقريبًا.

وتسمى السيارات من المستوى الرابع بمركبات "الأتمتة العالية"، ويمكنها التحكم الكامل في التوجيه والسرعة، وعادة ما يمكنها تولي القيادة دون أن يتحكم السائق في السيارة في معظم الحالات.

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ويمكن أيضًا قيادة هذه السيارات في وضع التشغيل الآلي الكامل في مناطق معينة.

جدير بالذكر أن معظم السيارات في الوقت الحاضر التي يُشار إليها بالمركبات ذاتية القيادة هي سيارات "من المستوى الثاني"، التي تحتوي على برامج "مساعدة السائق".

وتوفر هذه السيارات بعض التحكم في التوجيه لإبقاء السيارة داخل الحارة المرورية وإدارة السرعة للحفاظ على مسافة محددة من السيارات الأخرى، ولكنها تتطلب اهتمامًا وتدخلًا دائمًا من السائق، مع السماح بالقيادة الذاتية فقط في المناطق المقيدة للغاية.

وقالت الوزارة إن البلاد ستحتاج إلى إنشاء خدمات داعمة ونظام بيئي ينطوي على التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.