ضد كورونا.. مجموعة صينية تحقق مبيعات قياسية للسيارات

سجلت شركة فاو جيافانج التابعة لمجموعة فاو الصينية الرائدة في صناعة السيارات رقما قياسيا ببيعها 176000 شاحنة وإنتاج 139000 مركبة في الأشهر الـ4 أشهر الأولى من هذا العام.

وسجلت الشركة رقم مبيعات قياسيا آخر في أبريل/نيسان الماضي، بلغ 68000 شاحنة، وإنتاج 46000 سيارة، وفقا للشركة.

وقالت الشركة، التي حددت هدف بيع 350 ألف سيارة في عام 2020 و430 ألف سيارة في عام 2023، إن فاو جيافانغ استخدمت مقاطع الفيديو الحية والقصيرة كوسائل تسويق خلال تفشي الوباء، وشهدت العديد من الطلبات عبر الإنترنت.

ومنذ أن خرجت أول شاحنة جيافانغ من خط الإنتاج في عام 1956، وسعت العلامة التجارية وجودها إلى 80 دولة ومنطقة.

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وتأسست مجموعة فاو المملوكة للدولة في الصين عام 1953 ومقرها في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، وتعرف باسم مهد صناعة السيارات للصين.

وقد شهد سوق سيارات الركاب في الصين انكماشا حادا في الربع الأول من عام 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وانخفض إجمالي مبيعات السيارات في الربع الأول بنسبة 41% على أساس سنوي ليصل إلى 3.01 مليون وحدة، وهو رقم قياسي للانخفاض في السنوات الأخيرة، وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.

وتوقعت الجمعية أن يتعافى سوق السيارات في أبريل/نيسان الجاري، وسط الأمل الذي أحدثته حزم التحفيز والإجراءات الفعالة لاحتواء الفيروس، بيد أنها حذرت من عدم اليقين الناجم عن الاضطرابات المرتبطة بالفيروس للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمدادات.