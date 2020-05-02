قصة 6 سيارات فقدت أسعارها وحافظت على فخامتها

أحمد جمال أحمدالسبت 2020/5/2 04:07 م بتوقيت أبوظبي
جمع موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز السيارات السيدان الفخمة قديمة الطراز، المتوفرة حاليا بالأسواق بتكلفة زهيدة، والتي تصل قيمة البعض منها لأقل من 10 آلاف دولار.
بدأ الموقع قائمته بطراز فولكس فاجن CC موديل 2014، الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا ما بين 8,904 دولارات و10,883 دولارا، وطرح هذا الطراز بمحرك توربيني ذي أربعة أسطوانات بسعة 2.0 لتر.
ومن بعده جاء بالقائمة طراز مرسيدس S-Class موديل عام 2010، ويتم تداول هذا الطراز للبيع عبر موقع الإنترنت في الوقت الحالي بتكلفة تتراوح بين 13,509 دولارات و15,534 دولارا.
وجاء ضمن القائمة سيارة لكزس M الفخمة موديل عام 2010، والتي تتوفر بمحركات من فئة V6 وV8، بقيمة سوقية تتراوح بين سعر 7,486 دولارا، و9,139 دولارا.
ولم تكن لتغيب ماركة كاديلاك عن قائمة تتحدث عن الفخامة والرفاهية، حيث ذكر موقع "موتور وان" ضمن قائمته طراز XTS من كاديلاك موديل عام 2013، والذي تبلغ قيمته السوقية حاليا ما بين 13,572 دولارا، و15,661 دولارا.
ومن بي إم دبليو، جاءت ضمن هذه القائمة سيارة الفئة السابعة موديل عام 2011، والتي تتوفر بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر، وتبلغ قيمتها السوقية ما بين 9,415 دولارا و11,236 دولارا.
ثم ذكر "موتور وان" بقائمته طراز أودي A8 موديل عام 2010، الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا ما بين سعر 10,277 ألف دولار وسعر 12,170 ألف دولار.
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