6 سيارات مستعملة أفسدها الفيروس في 60 يوما

طالت الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد جميع قطاعات صناعة السيارات من غلق مصانع وتراجع مبيعات وتأجيل طرح سيارات من مختلف الماركات.

ومن ضمن المتضررين، قطاع بيع السيارات المستعملة، حيث شهد تأثر مجموعة من الطرازات أكثر من غيرها بسبب أزمة كورونا.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن شركة الإحصائيات الخاصة بتجارة السيارات ISeeCars.com أجرت دراسة على مبيعات السيارات المستعملة شملت 1.8 مليون سيارة بالولايات المتحدة، خلال فبراير/شباط ومارس/آذار.

وكشفت الإحصائية عن أن هناك 6 سيارات مستعملة تضررت أكثر من غيرها بسبب أزمة تفشي كورونا.

ونشر الموقع الأمريكي قائمة تضم هذه السيارات الستة، وجاء في المركز الأول سيارة تسلا موديل 3، التي تراجعت مبيعاتها كسيارة مستعملة بنسبة 25% ما بين بداية فبراير ونهاية مارس.

وأرجع "موتور وان" ذلك لارتفاع تكلفتها كسيارة مستعملة، حيث تباع في سوق المستعمل بسعر 41,911 ألف دولار.

وفي المركز الثاني بالقائمة، جاءت سيارة تويوتا RAV4 الكهربائية الهجينة، والتي تراجعت مبيعاتها كسيارة مستعملة بنسبة 20.9%.

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وفي المركز الثالث جاء طراز فولكس فاجن Atlas، الذي تراجعت مبيعاته كطراز مستعمل بنسبة 19.4%.

وتبلغ قيمة السيارة حاليا 31 ألف دولار بسوق المستعمل.

ومن بعدها بالقائمة جاءت في المركز الرابع سيارة ميتسوبيشي Eclipse Cross، التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 19%.

وفي المركز الخامس جاء طراز آخر من تسلا، هو موديل X، الذي تراجعت مبيعاته بنسبة 17.5%، وقال "موتور وان" إن قيمته تبلغ حاليا 70,162 ألف دولار في سوق المستعمل.

وفي المركز السادس، جاءت سيارة شيفروليه Spark التي تراجعت مبيعاتها كسيارة مستعملة بنسبة 17.1% في الفترة بين بداية فبراير ونهاية مارس.



