تويوتا تطور سياراتها للاستخدام في خطوط الدفاع الأولى

أعلنت شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات عن البدء في تجهيز عدد من موديلاتها لتستخدم كعربات إسعاف فائقة التجهيز، لتكون في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة كورونا.

ودخلت الشركة اليابانية الحرب ضد فيروس كورونا، بعد وصول عدد الحالات المؤكدة باليابان لأكثر من 14 ألف حالة، ووصول عدد الوفيات لـ455 حالة وفاة.

وبدأت تويوتا، الأسبوع الماضي، في تصنيع أقنعة واقية للفرق الطبية في اليابان بمعدل 40 ألف قناع في الشهر الواحد.





ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أضافت تويوتا لأسطول سيارات الإسعاف بالمستشفيات اليابانية، مجموعة من سياراتها المجهزة بشكل كامل لنقل الحالات الخطرة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الموقع الأمريكي إن تويوتا عدلت هذه المجموعة الجديدة من السيارات، من طراز Hiace، المجهزة بشكل خاص لنقل الحالات الخطرة من المصابين.

وقامت بعزل تام بين الكابينة الخلفية للسيارات وقمرة القيادة للحفاظ على سلامة المسعفين.

وتبرعت تويوتا بهذه السيارات المجهزة، لمستشفى جامعة Showa University Hospital بمدينة طوكيو.

وتواصل تويوتا تصنيع هذه السيارات المجهزة لسد حاجة المؤسسات الطبية باليابان، ضمن مبادرتها التي أطلقت عليها اسم Kokoro Hakobu Project التي تكرس من خلالها جميع إمكانياتها لمواجهة تفشي كورونا.