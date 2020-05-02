الصحة السعودية: تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد

سجلت وزارة الصحة السعودية، السبت، 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 25459.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 176 حالة.

وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 3756، بعد تسجيل 210 حالات شفاء جديدة.