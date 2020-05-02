الخليج 365السبت 2020/5/2 04:43 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة السعودية، السبت، 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 25459.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 176 حالة.
وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 3756، بعد تسجيل 210 حالات شفاء جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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