فرنسا تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى 24 يوليو المزيد

أعلنت فرنسا، السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 24 يوليو/تموز المقبل.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن المقترح سيعرض على البرلمان، الإثنين، لأن رفع حالة الطوارئ هذا الشهر سيكون "سابقا لأوانه" وقد يتسبب بزيادة "خطر تفشي" الوباء.

وكان البرلمان الفرنسي تبنى، في 23 مارس/آذار الماضي، مشروع قانون يتيح فرض "حالة الطوارئ الصحية" لشهرين.

وصوّت النواب الفرنسيون على النص برفع الأيدي، وقد تغيّب العدد الأكبر منهم لدواعٍ صحية.

وجاء تبنّي مجلس النواب بعيد مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون برفع الأيدي.

وتفرض حالة الطوارئ الصحية قيودا على الحريات العامة "ابتداء من دخول القانون حيّز التنفيذ"، أي نشره في الجريدة الرسمية.

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ويمكن إنهاء حالة الطوارئ الصحية بمرسوم إذا ما تحسّنت الأوضاع الصحية.

وبالإضافة إلى حالة الطوارئ الصحية يتيح مشروع القانون للحكومة أن تتّخذ مجموعة تدابير لدعم الشركات.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة الحجر الصحي الإلزامي في فرنسا يوم 11 مايو/أيار.

وخففت السلطات الفرنسية القيود على الحياة العامة في البلاد قبل حلول الموعد في مؤشر على تواصل تعافي البلاد من الوباء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، الجمعة، إن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو/أيار ما هو إلا خطوة أولى، مؤكدا أنه لا يزال من المبكر القول إن أزمة فيروس كورونا قد انتهت في البلاد.

وأضاف ماكرون -خلال خطاب بمناسبة عيد العمال- قائلا: "لن يكون 11 مايو هو الممر إلى الحياة الطبيعية.. هناك عدة مراحل، و11 مايو إحداها".

وتواصل انخفاض عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا بعد تسجيل 289 حالة إضافية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 24376.