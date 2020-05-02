الكويت تسجل 3 وفيات و242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد

الخليج 365السبت 2020/5/2 03:23 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة الكويتية، السبت، 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4619 حالة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 33.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 150 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1703.
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