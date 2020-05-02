كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر تراجع مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 25.5% في أبريل.. تعرف على السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت مبيعات السيارات والشاحنات والحافلات اليابانية في السوق المحلية خلال شهر أبريل الماضي، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت رابطة تجار السيارات بالعاصمة طوكيو، أن نسبة التراجع في المبيعات بلغت 25.5%، مضيفة في تصريحات أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هذا التراجع هو الأكبر منذ الانخفاض الذي حدث في أول أكتوبر الماضي بنسبة 26.4%، عندما تم رفع ضريبة المبيعات من 8% إلى 10%.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات والشاحنات والحافلات في اليابان تسجل تراجعًا بشكل شهري منذ أول أكتوبر الماضي.

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وكانت الحكومة اليابانية أعلنت في تقرير يوم الخميس الماضي، تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد، للشهر الثاني على التوالي، في مارس، وسط التداعيات الاقتصادية لأزمة تفشي فيروس كورونا.

وهبط الإنتاج الصناعي بنسبة 3.7% عن الشهر السابق، مقارنة بمتوسط توقعات بتراجع نسبته 5.2% من جانب محللين استطلعت آراءهم صحيفة "نيكي بيزنس ديلي"، وبعد تراجع بنسبة 0.3% في فبراير.

كانت الحكومة اليابانية أعلنت حالة طوارئ على مستوى البلاد في منتصف أبريل، ودعت الشعب إلى الامتناع عن الخروج من المنزل إلا للضرورة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.