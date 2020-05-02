لقطة تشويقية تكشف أسرار فورد "بوما ST"

أحمد جمال أحمدالسبت 2020/5/2 12:13 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة فورد بالمملكة المتحدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قرب طرح طراز بوما ST الجديد، بلقطات تشويقية كشفت عن جوانب من تصميم الطراز.
ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن هذا الجيل الجديد من طراز فورد بوما يحظى، وفقا للقطاته التشويقية، بتصميم جديد، وتعديلات على مقدمة السيارة، مع إضافة مساحة عرضية زادت من صلابة مظهره.
وأفاد "موتور وان" بأنه من المتوقع أن يطرح طراز بوما ST بمحرك توربيني ذي ثلاث أسطوانات بسعة 1.5 لتر، وهو المحرك نفسه الذي يعمل به طراز فورد "فيستا ST".
وسينتج المحرك قوة تصل إلى 198 حصانا، على حد ذكر الموقع، مع عزم دوران 290 نيوتن متر، بالإضافة لناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات.
وسيكون بإمكان هذا الجيل الجديد من طراز بوما ST، التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6 ثوانٍ.
وحتى الآن لم تحدد فورد الموعد الرسمي لإزاحة الستار عن طراز بوما ST الجديد للكشف عن جميع تفاصيله.
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