لامبورجيني تتعافى من كورونا بحفل أونلاين

تستعد شركة لامبورجيني الإيطالية المصنعة للسيارات لفتح مصنعها من جديد بمدينة سانت أجتا بحلول 4 مايو/أيار الجاري.

ووفقا لموقع"موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن لامبورجيني كشفت عن خطة الشركة للمستقبل بعد فترة الغلق بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وكانت شركة لامبورجيني قد أغلقت مصنعها في 13 مارس/آذار الماضي، وكان من المقرر أن تعود لفتحه من جديد في 25 من الشهر نفسه، إلا أن الغلق استمر طوال شهر أبريل/نيسان مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن لامبورجيني ستعقد حفلا أونلاين تبثه عبر منصاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ستكشف من خلاله عن طراز جديد وذلك في 7 مايو الجاري.

ولم تكشف لامبورجيني عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الطراز الجديد، غير أن خبراء موقع "موتور وان" يتوقعون أنه سيكون الطراز المنتظر الذي سيحل محل طراز لامبورجيني Aventador بالأسواق.