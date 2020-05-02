لامبورجيني تتعافى من كورونا بحفل أونلاين

أحمد جمال أحمدالسبت 2020/5/2 12:12 م بتوقيت أبوظبي
تستعد شركة لامبورجيني الإيطالية المصنعة للسيارات لفتح مصنعها من جديد بمدينة سانت أجتا بحلول 4 مايو/أيار الجاري.
ووفقا لموقع"موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن لامبورجيني كشفت عن خطة الشركة للمستقبل بعد فترة الغلق بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكانت شركة لامبورجيني قد أغلقت مصنعها في 13 مارس/آذار الماضي، وكان من المقرر أن تعود لفتحه من جديد في 25 من الشهر نفسه، إلا أن الغلق استمر طوال شهر أبريل/نيسان مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.
وأوضح البيان أن لامبورجيني ستعقد حفلا أونلاين تبثه عبر منصاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ستكشف من خلاله عن طراز جديد وذلك في 7 مايو الجاري.
ولم تكشف لامبورجيني عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الطراز الجديد، غير أن خبراء موقع "موتور وان" يتوقعون أنه سيكون الطراز المنتظر الذي سيحل محل طراز لامبورجيني Aventador بالأسواق.
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