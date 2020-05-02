عرض الجميح للسيارات على تقسيط شفروليه اكوينوكس 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، ولا تفوت عروض التمويل على سيارات شفروليه بالتعاون مع بنك الراجحي بدون دفعة أولى! (خاص بطلبات الحجز والشراء الإلكتروني). *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: شفروليه اكوينوكس LS موديل 2020​: Advertisements القسط الشهري : 1,227 ريال مميزات العرض: العرض التمويلي: الدفعة الأخيرة ٤٠٪ نسبة الربح ٢.٩٩٪ نسبة التأمين ٤.٥٪ رسوم التسجيل ١٪ مدة التمويل ٦٠ شهر

صيانة مجدولة مجانية 10,000 كلم و 20,000 كم للسنة الأولى فقط

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

رسوم التسجيل واللوحات

تظليل زجاج النوافذ (في مدن محددة)

تعقيم كامل للسيارة

توصيل للمنزل الشروط والأحكام: العرض ساري من ٢٣ أبريل حتى ٢٢ مايو، ٢٠٢٠ أو حتى نفاد الكمية

الأسعار المذكورة أعلاه تشمل ضريبة القيمة المضافة

هذا العرض متوفر فقط من خلال طلبات الشراء الإلكترونية ويحق لشركة الجميح رفض طلبات من نوع آخر، وستُستكمل المعاملة من قبل الشريك التمويلي بنك الراجحي

مدة التمويل ٦٠ شهر

العرض على حسب التوفر. الكمية محدودة

العرض خاضع لموافقة الشريك التمويلي بنك الراجحي على طلب العميل

على طلب العميل صور السيارات في الإعلان لغرض التوضيح فقط

تظليل زجاج النوافذ المجاني متوفر فقط في مدن الرياض وجدة والدمام

قد تختلف الأسعار باختلاف لون السيارة ومواصفاتها

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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