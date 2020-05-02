تعرف على “تأجير للتمويل” وتاريخها وأبرز الخدمات التي تقدمها

الخليج ٣٦٥ نت – تأسست شركة تأجير للتمويل في عام ٢٠١٦ كشركة مستقلة مرخصة تخصغ لاشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي وتعمل في تقديم الحلول التمويلية المبتكرة عبر منتجات يتم تقديمها لكل من الأفراد والشركات تتمثل في التمويل التأجيري للسيارات وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تعمل الشركة في هذا القطاع بالتعاون مع جهات حكومية متعددة أبرزها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما ان لشركة تأجير للتمويل اثنين من شركات السيارات الشقيقة لها وهما ” ام جي و فاو” الرائدة في صناعة السيارات والوكلاء الرسميين لها.

يقع المقر الرئيسي لشركة تأجير للتمويل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ولديها فروع في عدة مدن حول المملكة مثل، جدة، الرياض، مكة المكرمة، الخبر، الاحساء، ابها كما تعتبر شركات سيارات أم جي و فاو شركات سيارات شقيقة لشركة تأجير للتمويل وتعمل الشركة أيضا من خلال نقاط بيع تتواجد في فروع هذه الشركات الشقيقة بالإضافة إلى نقاط البيع المتواجدة في فروع شركات سيارات صديقة متعددة منتشرة في المملكة لضمان تقديم أفضل الخدمات وإرضاء جميع الأذواق.